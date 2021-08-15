Süper Loto sonuçları belli oldu mu? Milli Piyango Online ile 15 Ağustos Süper Loto sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango Online aracılığıyla her hafta 3 gün MP TV - Youtube ortak canlı yayınıyla kazandıran numaraları belirlenen "MPİ Süper Loto sonuçları" bugün (15 Ağustos 2021 Pazar) şans oyunu severler için bir kez daha belirlenecek. Bugün Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılacak olan MP TV canlı çekilişine Millİ Piyango Online üzerinden kupon doldurarak katılanlar, şanslı numaralarla büyük ikramiye sorgusu yapmak isteyerek "15 Ağustos MPİ Şans Topu sonuçları belli oldu mu?" soruları üzerinde araştırmalarına devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (15 AĞUSTOS)

Milli Piyango Online ile 15 Ağustos MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranına ilişkin detaylar şöyle;