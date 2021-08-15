Türkiye’nin en genç milletvekilinden öğrencilere üniversite tercih destek programı

Türkiye'nin en genç milletvekili Rumeysa Kadak liderliğinde üniversite öğrencileri tarafından kurulan 'Önce Öğrenci' oluşumu tarafından "Üniversite Tercih Destek Programı" gerçekleştiriliyor.

Programa üniversite tercihi yapacak 900 öğrenci, onceogrenci.com adresi üzerinden başvuru yaparak katılıyor.

Öğrencilerin birebir tercih danışmanlarıyla görüşebilmelerini amaçlayan etkinliğe aynı zamanda TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve mentorler de katılıp öğrencilik hikayelerinden bahsederek deneyimlerini aktarıyorlar.

"ÖNCE ÖĞRENCİ DİYORUZ"

Etkinlikte konuşan Kadak, "Önce Öğrenci" oluşumunun üniversitelerde öğrenci memnuniyet oranını arttırmak için kurulduğunu belirterek, Üniversite Tercih Destek Programı'nın önemini şu şekilde anlattı:

"Üniversite Tercih Destek Programı "Önce Öğrenci" oluşumunun ilk programıdır. O yüzden bizim için çok kıymetli. Zaten çok zor günlerden geçerken bir nebzede olsa öğrencilere yardımcı olabilmek amacıyla bir tercih destek programı düzenlemek istedik. Bu aslında klasik üniversite tercih festivallerinden çok farklı. Çünkü siz burada üniversiteleri, üniversite standlarını görmüyorsunuz. Burada öğrencileri ve öğrencileri bu süreçte destekleyecek olanakları görüyorsunuz. Bu yüzden aslında 'önce öğrenci' diyoruz. Öğrencileri öncelemek için bu programı gerçekleştirdik."

Öğrenciyi önceleyen her programın içerisinde olmak istediklerini dile getiren Kadak, "Önce Öğrenci oluşumu Türkiye'deki en kapsamlı üniversite memnuniyet anketini gerçekleştiriyor. Bu öğrencilerin tamamı gönüllü faaliyetlerde bulunuyorlar ve tek amaçları Türkiye'deki üniversitelerin daha öğrenci dostu olması." dedi.

"HATA YAPMAKTAN ÇEKİNMEYİN"

Öğrencilere "hata yapmaktan çekinmeyin" tavsiyesinde bulunan genç vekil Rumeysa Kadak, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Üniversite dönemi bizim en çok tecrübe kazanmamız gereken dönem. Eğer hata yapmaktan çekinirsek tecrübelerimizi sınırlandırmış oluruz. En başarılı insanların en çok hata yapan insanlar olduğunu düşünüyorum. Üniversite, genç arkadaşlarımızın bol bol tecrübe edindikleri, kendilerini keşfettikleri, gözlerini parlatan, hayattaki amaçlarını tutkularını keşfedip bunu meslek edindikleri bir dönem olsun dilerim."

13 Ağustos Cuma günü açılışı yapılan etkinlik, bugün sona eriyor. Programa katılan öğrencilere etkinlik sonunda sertifika veriliyor.