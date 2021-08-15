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Giriş Tarihi: 15.8.2021 11:27

Van’da uyuşturucu operasyonu

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Van’da uyuşturucu operasyonu

Van’ın Gevaş ilçesinde “dur” ihtarına uymayan bir kişi elindeki poşeti atarak kaçtı. Poşette yapılan aramada, 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında devam eden çalışmalar sonucunda 14 Ağustos tarihinde Gevaş İlçesi Balaban Jandarma Asayiş Yol Kontrol noktasını yaya olarak geçmeye çalışan şüpheli bir şahıs tespit edildi. Yapılan "Dur" ihtarına uymayan şahıs elinde bulunan poşeti bırakıp kaçtı.

Yapılan incelemede poşet içerisinde 2 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olay ile ilgili şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Van’da uyuşturucu operasyonu
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