Yaşlı çift 1 dakika ile sele kapılmaktan kurtuldu

Batı Karadeniz bölgesinde bulunan Kastamonu, Sinop, Karabük ve Bartın illerini aşırı yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Bozkurt aşırı yağmur yağışı neticesinde ilçenin önemli akarsularından olan 60 kilometre uzunluğundaki Ezine çayı ile 40 kilometre uzunluğundaki İlişi çayı kısa süre içinde mevcut olan beton kanalın dışına taşmasıyla birlikte sele teslim oldu. Sel felaketine şahit olan 79 yaşındaki Cengiz Aydın o anları SABAH'a anlattı.

Yaşlı çift bahçe gittiklerinde sağanak yağış ile karşılaştıklarını, korktukları için eve dönmeye karar verdiklerini aktardı. Aydın, "Bayram gazi yolu üzerinde eşim Sevim ile bahçeye gittik. Su motorumu çekmeye çalışırken yağmur şiddetini artırması üzerine korktum. Eşime , 'buradan kaçalım' dedim. Ardından arabaya binerek apartmanın önüne geldim. Eve girdiğimizde anons sesini duymamla cama yöneldi. Dışarı baktığımda arabamın sürüklendiğini gördüm. Aradan 2-3 dakika geçti çayın üzerinde bulunan köprü büyük gürültü işe yıkılarak sulara karıştı." dedi.

KOMŞULARIM CANINI ZOR KURTARDI

Alt katta bulunan komşularının kendileri yukarı kaylara atarak zor kurtardıklarını söyleyen Aydın, "Zemin katta bulunan komşularımız kendilerini yukarı zor attı. Su ikinci kata kadar çıktı. Çok korktuk. Arabada ya da bahçede biraz daha oyalansak sel suları bizi de alıp götürecekti." şeklinde konuştu.

OLUP BİTENİ CAMDAN İZLEDİLER

Bir gün boyunca olup biteni evden takip eden bina sakinleri, bir gün sonra kurtarıldı. "Aydın, Komşularımız evimizde ağırladık. Bir gün sonra sel sularının biraz çekilmesiyle beraber gelen yetkililer merdiven dayayarak bizi çıkardılar. Dışarda çıktığımda arabam yoktu. Arabamı 300 metre ileride anca bulabildim. Kullanılacak hali kalmamış." ifadelerini kullandı.