Yeni yüzyılda aşk! İlişki Koçu Adil Yıldırım, mükemmel ilişkilerin sırrını verdi

Teşekkür ediyorum röportaj isteğimizi kabul ettiğiniz için, öncelikle nasılsınız? Siyasal Bilgiler mezunusunuz; Milano'da da yüksek lisans yapmışsınız… İlişki koçluğuna nasıl evrildi yolunuz?

Teşekkür ederim, gündem el verdiğince iyi olmaya çalışıyorum hepimiz gibi… Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler mezunuyum Sosyal Bilimler, insanların ilişkilerini düzenleyen bir bilim dalıdır, ben de bunu yapıyorum aslında. Ama bunu siyaset içinde yapmıyorum da insanların özel hayatları içinde yapıyorum; çünkü özel hayatında mutu olmayan bir insan ne hayatında ne işinde mutlu ve başarılı olamaz

''AŞKI KİMSE ORTADAN KALDIRAMAZ ÇÜNKÜ İNSANA BU KADAR YAŞAMA SEVİNCİ VEREN, YENİDEN DOĞMASINI SAĞLAYAN BAŞKA HİÇBİR DUYGU YOK.''

Haliyle de konumuz aşk… Bana soracak olursanız insanlık var olduğu sürece aşk da var olacak siz de böyle düşünüyor musunuz?

Aşk kesinlikle her zaman kalacaktır ama şekil değiştirir, yüz yıl önce bir kadın ilgisini belli etmek için mendil atarmış şimdi bu sosyal medya üzerinden oluyor… Aşkı kimse ortadan kaldıramaz çünkü insana bu kadar yaşama sevinci veren, yeniden doğmasını sağlayan başka hiçbir duygu yoktur. Aşk bir tamamlanmadır; sizi kabullenen, tamamlayan ve sizinle tamamlanandır aşk… Ruhanidir bedensel değildir sadece ama aşk adı altında kimseyi adam etmeye çalışmayın zaman çok kıymetli…

''DOĞAYA BAKIN, MESELA BİR DEREYE BAK ÇOK DÜZGÜN AKMIYOR AMA GÜZELLİĞİ BURADA… İNSANLARI DA BÖYLE KABUL ETMEK LAZIM…''

Ama dört dörtlük kimse de yok… Bu adam etmek değil de biraz birbirine göre uyarlanmak olabilir mi?

Yüzde yüz haklısın, birinin size saygısızlığı yoksa; ilgi, alaka, sevgiyi görüyorsanız gerisini çok da görmeyin… Allah sınar bazen; bugün zor bulunan bir şey düzgün insan bulmak. Bulunca çok da irdelememek lazım. Mükemmel değiliz, mükemmeli aramayalım… Doğaya bakın, mesela bir dereye bak çok düzgün akmıyor ama güzelliği burada… İnsanları da böyle kabul etmek lazım…

Benim gözlemlerime göre artık kadınlar beyaz atlı, kadınlar olarak çok güçlendik; hayatımızı kendimiz kurabiliyoruz, pek eyvallahımız olmuyor.. Belki de bu yüzden mükemmeli arıyoruz. Erkekler de artık daha kentli… Bu durum ilişki yapılarını nasıl etkiledi sizce?

Kadınların 21. yy da artık bir derdi var.. Mecburen maskülen oldular ama kadının gücü dişil enerjide. Dünyada elde edilmiş bütün estetik yaratımların arkasında kadın vardır ve bu anlamda erkeklerden üstündür… Şimdi kadınlar bu üstün oldukları dişil enerjiyi bırakıp eril enerjiye geçiyorlar… Kadında zarafet önemlidir. Feminizm dişi enerji demek kavram karışıyor. Dilediğiniz her şeyi yapın ama bunu erkeksileşmeden yapın, bir erkek zarafetin karşısında boyun eğer… Kadınlar toplumda en önde olmalı bunu da her zaman savunuyorum.