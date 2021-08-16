2 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Hatay'da iki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 40 gram esrar, 1 kök hint keneviri, 410 gram sentetik kannabionid ve 1 gram metamfematin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Grup Amirliği ekipleri ilçede iki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda T.T. isimli şahsın evinde yapılan aramada 1 adet dişi hint keneviri, 40 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan T.T. hakkında adli işlem yapıldı.

Başka bir adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise V.A. isimli şahsın evinde yapılan aramada, 410 gram Sentetik Kannabionid ve 1 gram metamfetamin, ele geçirildi. Gözaltına alınan V.A. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.