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Giriş Tarihi: 16.8.2021 09:20

Alanya’da 4 tur teknesi yandı: Soruşturma başlatıldı

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Alanya’da 4 tur teknesi yandı: Soruşturma başlatıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde gece saatlerinde yanan 4 tekneyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'nde bulunan Balıkçı Barınağı'nda dün gece yüzbinlerce lira değerindeki 4 tur teknesinin yanmasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Balıkçı barınağında çekili olan her biri 100 kişilik 2 teknede bir anda alevler yükselmiş, alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmişti.

Hızla yükselen alevler barınakta bulunan diğer iki tekneye daha sıçramıştı. İtfaiyenin alevlere müdahale etmesi onlarca tekneye sıçramasının önüne geçerken alevlere teslim olan 4 tekne ise kül olmaktan kurtulamadı. Görgü tanıkları; 2 teknede çıkan yangının dakikalar içinde yükselerek bir anda diğer iki tekneye sıçradığını ve ahşap teknelerin tamamen yandığını kaydetti.

ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşanan olayın ardından güvenlik güçleri olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı. Yangının iki teknede aynı anda başlamasının ardından kısa sürede diğer iki tekneye sıçradığını inceleyen görevliler ilk yangının neden çıktığını uzmanlar incelendiğini kaydetti. Bölgeyi gören bütün güvenlik kameraları incelemeye alındı.

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Alanya’da 4 tur teknesi yandı: Soruşturma başlatıldı
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