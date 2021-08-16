Alanya’da kül olan teknedeki 3 Türk bayrağı yanmadı

Antalya'nın Alanya İlçesi Türkler Mahallesi sahilinde dün akşam saat:22:00 sıralarında bulunan bir teknede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yanındaki üç tekneye de sıçradı. Bir anda dört tekneyi saran alevler nedeniyle sahildeki turistler korkuyla çığlık atıp yardım istedi. Alanya itfaiyesi yangını söndürmek için olay yerine intikal etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Baha 07 teknesi yanarak iskeleti kaldı.Last King teknesindeki Türk bayraklarını yanmaması dikkat çekerken Konaklı eski Belediye Başkanı Abdullah Sönmez; yanan 4 teknenin sahiplerine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak; "Allahtan can kaybının yaşanmamsı mücidedir iyi ki zamanında söndürüldü. Yan taraftaki küçük teknelere sıçrasaydı daha büyük felaket yaşanırdı." dedi.

2 TEKNE YANARAK BATTI

Yangında 2 ahşap tekne küle dönerek batarken , sac kaplamalı olan Baha 07 ve Last King iki tekne ise söndürüldü. iki saç kaplamalı Teknelerde soğutma çalışması sürerken 1 kişi de dumandan etkilenerek ambulansla hastaneye götürüldü.

'TEKNELERDE KİMSE YOK'

Yangınla ilgili bilgi veren Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "Türkler Mahallesi'nde bulunan limanda maalesef 4 tane gezi teknemizde yangın başladı. 1 tanesi söndürüldü, diğeri söndürülmek üzere. 2 tanesi de tamamen yandı. Hem Antalya Büyükşehir Belediye İtfaiyesi hem de Sahil Güvenlik denizden müdahale ediyor. Tabii bunlar ahşap tekneler olduğu için çok hızlı bir şekilde yanıyor. Edindiğimiz bilgiye göre. 4'ünün de içerisinde kimse yokmuş. Burada bağlı duruyorlarmış. Şu ana kadar hiçbir can kaybı yok. Söndürme işlemi bittikten sonra arkadaşlarımız savcılık talimatı doğrultusunda jandarma ve sahil güvenlik tarafından gerekli soruşturma yapılacak." dedi.

LAST KİNG TEKNESİ 1000 KİŞİLİK KAPİSETELİ

Dünyanın kendi kategorisinde en büyüğü olan 60 metre boy 14 metre genişlik ve 1000 yolcu kapasitesine sahip turizm amaçlı korsan teknesi The Last King, Türklerdeki yat limanında yanarak kül oldu.

Manavgat Akyol Denizcilikde yapılan, 60 metre boyunda 14 metre genişliğindeki tur teknesinin yaklaşık 4 milyon dolar bir maliyetle tamamlandığını belirterek "Teknenin inşasında yan sanayilerle birlikte 120 kişi çalıştı. Teknenin yapımına 2019 temmuz ayında başlandı, tam 1 yıl sonra 2020 temmuz ayında tamamlayarak suya indirildi.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ

The Last King'in kendi konseptinde, turizm amaçlı korsan teknesi olarak sadece Türkiye'de değil dünyada emsali olmadığı belirtildi. yangının çıkış sebebi araştırılıyor.