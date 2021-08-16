Amasya’da feci kaza: 2 ölü 5 yaralı!

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin kotrolünde otomobilde bulunan Baki Alma ve Metin Doğan'ın, hayatlarını kaybettiği belirlendi. Kazada, cip sürücüsü ile aynı aileden Döndü (42), Nazlı, (17), Ceylan Çoban (18) ve Azize Altun (22) yaralandı.