Annesini koronavirüsten kaybetti, aşı karşıtlarını aşıya götürüyor

Kovid-19 nedeniyle annesini kaybederek büyük üzüntü yaşayan 50 yaşındaki ayakkabıcı Necati Uysal, aşı karşıtı olan ya da kararsızlık yaşayan arkadaşlarını ikna ederek aşıya götürüyor.

Uysal, "Ben ilk aşı olanlardanım, aynı gün çıkar çıkmaz gidip aşımı oldum. Şimdiye kadar 15-20 kişiyi aşıya ikna ettim, keşke olsalar ben 100 kişiyi aşıya götürürüm. Aşı olmayan insanları işimi gücümü bırakıp her gün aşıya götüreceğim. Biz aşının çıkmasını canı gönülden istiyorduk, bekliyorduk, annem de bekliyordu. Ablamla alışverişe çıktılar, oradan kaptı, annemi kurtaramadık. Ortağım, arkadaşım, abim dediğim insan aşı karşıtıydı daha doğrusu iğneden korkuyordu. Soğutucu sprey aldım eczaneden onunla götürdüm, yanında odaya girdim, Yeğenim ve eniştem kaçıyordu; onları da götürdüm. Bugün yarın abi-kardeş 2 arkadaşımı daha götüreceğim. Ayakkabı sektöründe herkesi aşı olmaya götüreceğim, bundan kurtulmanın başka yolu yok" dedi.

Ayakkabıcılık yapan 50 yaşındaki Necati Uysal, Covid-19 nedeniyle geçtiğimiz kasım ayında annesini kaybederek büyük üzüntü yaşadı. Salgının acı yüzüyle annesini kaybederek bir kez daha yüzleşen Uysal, kendisine aşı hakkı gelince hemen aşısını vuruldu. Çevresinde aşı kararsızlığı yaşayan ve aşı olmayı düşünmeyen arkadaşlarını da ikna çalışmalarına başladı. Yakınlarına annesinin kaybını ve birçok kişinin genç olmasına rağmen yoğun bakıma alınabildiğini anlatan Uysal, birçok arkadaşını da ikna ederek Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne aşıya getirdi. Aşı karşıtlığına yönelik ikna çalışması yaptığını anlatan Uysal, aşının salgında hayati önem taşıdığını ifade ederek, tüm vatandaşları aşı olmaya davet etti.