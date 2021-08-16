Antalya’da akılalmaz kaza

Antalya'da 13 yaşındaki N.K.D yakınlarına ait aracı habersiz aldı. 15 yaşındaki arkadaşı B.Ş ile gezintiye çıktı. 13 yaşındaki sürücü aracın kontrolünü kaybederek orta refüje çarparak takla attı. Aracın sağ ön koltuğunda oturan arkadaşı emniyet kemeri de takmayınca ön camdan dışarı fırlayıp aracın altında kalarak feci şekilde can verdi. Akıllara durgunluk veren kaza, Kepez İlçesi Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde saat 12.00 sularında meydana geldi. Gazi Mahallesinde oturan N.K.D. (Nurullah Kutay Duman ) yakınlarına ait otomobili habersiz bir şekilde aldı. N.K.D. bir süre sonra yanına mahallede arkadaşı olan B.Ş.'yi de alarak ilçede gezmeye başladı.

ORTA REFÜJE VURDU

Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerine geldikleri sırada küçük çocuk aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce cadde üzerinde kavşakta bulunan orta refüje çarptı. Daha sonra ise hızını alamayarak takla attı. Bu sırada aracın sağ ön koltuğunda oturan B. Ş., çamından açık olması nedeni ile araçtan dışarı fırladı. Takla atan otomobilin altında kaldı. Kazayı gören vatandaşlar olay yerine koşarak, çocuğun üzerine düşen aracı kaldırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri B.Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



B.Ş.

YAKINLARİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Korkunç kazanın ardından durumu haber alan yakınları olay yerine koştu. Evlatlarının öldüğünü öğrenen yakınları sinir krizleri geçirdi. Zaman zaman yerde yatan çocuğa sarılarak gözyaşı döktü. Çocuğun iki abisini olay yerine gelen diğer yakınları teselli etti. Kazada yaralanan N.K.D ise hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kazanın ardında polis ölümlü kaza ile ilgili soruşturma başlattı. İlçe emniyet müdürlüğü ekipleri, kaza alanını güvenlik şeridi ile çevirdi. Yapılan incelemenin ardından ceset olay yerinden alınarak otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili işyeri güvenlik kameralarına el koydu.