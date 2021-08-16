Antalya’da öğretmenin korkunç ölümü

Antalya'da köpeğini gezdirmek için dışarı çıkan edebiyat öğretmeni Songül Payas'ın kendi köpeğine saldıran sokak köpeklerini ayırmak isterken yüksekten düştü. Beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılan öğretmen yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakınlarını yasa boğan olay Aksu Macun Mahallesi'nde bulunan öğretmen lojmanlarının yanında meydana geldi. Aksu Fen Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olarak görev yapan ve lojmanda oturan Songul Payas, geçen hafta sabah saatlerinde kendisine ait köpeğini gezdirmek için dışarı çıktı.

ORMANLIK ALANDA DİĞER KÖPEKLER SALDIRDI

Songül Payas bir süre köpeği ile gezen öğretmen kadının köpeğine ormanlık alan içerisinde gezinti yaptı. Eve dönüş yoluna geçtiği sırada köpeğine sokak köpekleri saldırdı. Bunun üzerine saldıran köpeğini ayırmak isteyen Payas, dengesini kaybederek yüksekten düştü. Payas'ı yerde hareketsiz gören diğer meslektaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarına ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Cenazesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gönderildi.