Antalya’da öğretmenin korkunç ölümü: Köpekleri ayırmaya çalışıyordu!

ORMANLIK ALANDA DİĞER KÖPEKLER SALDIRDI

Songül Payas bir süre köpeği ile gezen öğretmen kadının köpeğine ormanlık alan içerisinde gezinti yaptı. Eve dönüş yoluna geçtiği sırada köpeğine sokak köpekleri saldırdı. Bunun üzerine saldıran köpeğini ayırmak isteyen Payas, dengesini kaybederek yüksekten düştü. Payas'ı yerde hareketsiz gören diğer meslektaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarına ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları ilk müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.