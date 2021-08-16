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Giriş Tarihi: 16.8.2021 11:33

Arnavutköy'de silah sesleri: Kahvehaneden çıkan kişiye pusu!

DHA
Arnavutköy’de silah sesleri: Kahvehaneden çıkan kişiye pusu!

İstanbul Arnavutköy'de kahvehaneden çıkan Ö.K. otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı ve hastanedeki tedavisinin devam ettiği açıklandı...

Olay, Arnavutköy Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde dün saat 20.30'da yaşandı. Caddede bulunan kahvehaneden çıkan Ö.K.'ye yoldan geçen bir otomobilden ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Ö.K.'nin bacaklarına 3 mermi isabet etti. Kurşunların hedefi olan Ö.K., kanlar içerisinde yere yığılırken, silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişiler olay yerinden otomobille kaçtı. Bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan Ö.K'nın yardımına çevredekiler koştu. Yaralı Ö.K., bir minibüse bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Olay yerine ise çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Saldırının gerçekleştiği caddede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yaptıkları incelemede kahvehane önünde 7 adet boş kovan buldu. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ederken silahlı saldırı sonucu yaralanan Ö.K.'nın hayati tehlikesinin olmadığı ve hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Arnavutköy'de silah sesleri: Kahvehaneden çıkan kişiye pusu!
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