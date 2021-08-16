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Giriş Tarihi: 16.8.2021 12:00 Son Güncelleme: 16.8.2021 12:20

Asansördeki dehşet veren olay büyük tepki toplamıştı! O baba hakkında flaş gelişme

DHA
Asansördeki dehşet veren olay büyük tepki toplamıştı! O baba hakkında flaş gelişme

Esenyurt'ta bir AVM'de attığı tokatla 12 yaşındaki kızının başını asansör aynasına çarptıran M.A. gözaltına alındı...

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, önceki gün bir AVM'de 12 yaşındaki kızına tokat atan, attığı tokatla kızının başını asansör aynasına çarptıran Suriye uyruklu M.A.'yı (45) dün gözaltına aldı.

Kızına tokat attı, asansör aynasını çatlattı! O anlar kamerada | Video



Kızına şiddet uygulayan baba dün gözaltına alarak polis merkezine götürdü.



Asansördeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde babanın kızına tokat attığı, tokatın şiddetiyle kızın başının aynaya çarptığı, aynanın çatladığı görülüyor.



Olayla ile ilgili M.A' kişi hakkında "Kasten Yaralama" suçundan adli işlem yapıldığı, 12 yaşındaki kızın akrabalarına teslim edildiği öğrenildi.

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Asansördeki dehşet veren olay büyük tepki toplamıştı! O baba hakkında flaş gelişme
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