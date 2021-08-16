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Giriş Tarihi: 16.8.2021 11:41 Son Güncelleme: 16.8.2021 11:41

Bade İsminin Anlamı Nedir? Bade’nin Anlamı Ne Demek?

Bade İsminin Anlamı Nedir? Bade’nin Anlamı Ne Demek?

Evlat sahibi olmak için gün sayan anne ve baba adayları isim arayışlarında bazı kriterlere önem veriyor. Bade isminin anlamı ise bu noktada merak konusu oluyor. En güzel ve beğenilen kız isimleri arasında yer alan Bade’nin anlamını öğrenerek tercihini buna göre yapmak isteyenler doğru yerdeler. Türkiye’de popüler isimler arasında yer alan Bade isminin anlamı ne demek, ne anlama gelir? Bade Kur’an’da geçiyor mu?

Divan ve tasavvuf edebiyatında manevi kavramları temsil eden anlamlar içerir. Geçmişten günümüze kadar gelen ve hala popüler isimler arasında yer alan Bade, kulağa hoş gelen yapısıyla da dikkat çekmektedir. Bade isminin anlamı nedir, ne anlama gelir sorularının cevabına ve kökeni hakkında en net bilgilere bu başlık altından ulaşabilirsiniz. Peki, Bade ne demek ve Kur'an'da geçiyor mu? İşte bu isme dair merak edilenler...

BADE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Divan edebiyatında ve tasavvuf edebiyatında kullanılan bir sözcüktür. Eski zamanlardan bu yana kullanılmış, günümüzde de hala popüler kız isimleri arasında yer almaktadır. Manevi kavramları temsil eden Bade, aşk anlamına gelir.

Divan şiirlerinde bu sözcük çoğunlukla ''aşk şarabı'' anlamında kullanılmıştır. Bade olarak anılan bu şarap insanları aşık eden bir öğedir.

BADE KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Günümüzde en beğenilen kız isimlerinden birisi olarak dikkat çekmektedir. Farsça kökenli olan Bade sözcüğü Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerde geçmemiştir.

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Bade İsminin Anlamı Nedir? Bade’nin Anlamı Ne Demek?
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