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Giriş Tarihi: 17.8.2021 02:49

Bayrampaşa’da ünlü AVM’de yangın paniği

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Bayrampaşa’da ünlü AVM’de yangın paniği

Bayrampaşa’da bulunan ünlü bir alışveriş merkezinin spor salonunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangın kısa sürede söndürüldü

Yangın, 01.30 sıralarında Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi Paşa Caddesi üzerinde bulunan ünlü bir alışveriş merkezinin spor salonunda çıktı. Alışveriş merkezinden dumanların yükseldiğini fark eden özel güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine Bayrampaşa, Bağcılar ve Şişli'den itfaiye ekipleri sevk edildi.
KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla dumanların çıktığı alana girerken yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle spor salonunda hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.
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Bayrampaşa’da ünlü AVM’de yangın paniği
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