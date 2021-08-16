Bayrampaşa’da ünlü AVM’de yangın paniği

Yangın, 01.30 sıralarında Bayrampaşa
Kocatepe Mahallesi Paşa Caddesi üzerinde bulunan ünlü bir alışveriş merkezinin spor salonunda çıktı. Alışveriş merkezinden dumanların yükseldiğini fark eden özel güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine Bayrampaşa, Bağcılar
ve Şişli'den itfaiye ekipleri sevk edildi.
KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla dumanların çıktığı alana girerken yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle spor salonunda hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.