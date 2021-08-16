Belediye AVM’de kütüphane açtı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bir AVM'de çocuk kütüphanesi açıldı. Mehmet Akif Ersoy Çocuk Kütüphanesi adıyla SANKO Park AVM'de açılan kütüphanede 12 bin kitap bulunuyor.

Kütüphane açılışına Gaziantep Valisi Davut Gül ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu, Gaziantep AK Parti İl Başkanı Eyüp Özkeçeci ve Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ile protokol mensupları katıldı.

Müzik, drama, resim, mozaik, P4C (felsefe), masal atölyelerinin bulunduğu kütüphanede yarım saat aralıklarla masal anlatımı yapılacak. Öte yandan yazar-çocuk buluşmaları, ebeveyn-çocuk günleri gerçekleştirilecek. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın AVM'lerde kütüphanelerin açılmasının iyi olacağını ifade etmesinin ardından harekete geçtiklerini belirterek, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye'de bir ilke imza atarak AVM'de kütüphanemizi açtık" dedi.

Şahin, "Çocuk dostu bir kent olacağımızı söylüyoruz. Aile dostu ve insan dostu bir kent olacağız. Çocuklarımıza temelden okuma alışkanlığını kazandırmamız lazım. Daha doğarken biz, 'hoş geldin minik hemşerim' diyoruz. Daha anne karnındayken her anneye günde birer bardak süt veriyoruz. 'Ben okuyorum Gaziantep okuyor' kapsamında çocuk kütüphanelerimizi çoğaltmamız gerekiyor. Uygulamalı çocuk kütüphanesi sayılarının üzerine koymamız lazım. Bugün bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya örnek olduk" diye konuştu.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, Gaziantep'in ilklerin şehri olduğunu belirterek, "Gaziantep birçok şeyin yanı sıra aynı zamanda müze şehri. 30'u aşkın müzeye ev sahipliği yapıyor. Kültür sanatta iddialı bir şehiriz. 4 tane üniversiteyi şehir olarak bünyemizde bulunduruyoruz. Sınıf başına düşen öğrenci miktarımıza da baktığımızda her gün daha iyiye gidiyor. Yeni hedefimiz kütüphaneler şehri olmak" dedi.

Projeye katkı sağlayan SANKO Holding adına konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu da, "Bugün, çocuk kütüphanesini açan ilk AVM olduk. İlkleri gerçekleştirme de olan başarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. SANKO Park AVM iş birliğinde Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep Valiliği'nin destekleriyle kurulan Mehmet Akif Ersoy Çocuk Kütüphanesi'nin çocuklarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.