Beni babamın yanına gömün

Kahramanmaraş
'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden 3'ü Türk, 5'i Rus 8 mürettebatın Adana
'daki otopsileri sürüyor. Uçak kazasında hayatını kaybeden pilot Serkan Mirzaoğlu
'nun Elazığ
'daki babaevinde de yas var.
Elazığlı 2 çocuk babası pilot Serkan Mirzaoğlu'nun, 4 ay önce 'Ben hayatımı kaybedersem Beni babamın yanına defnedin, mezarım onun yanında olsun' diye vasiyette bulunduğu belirtildi. Mirzaoğlu'nun babasının da bir ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi.
Hayatını kaybeden Adanalı koordinatör Edip Uzunoğlu'nun emekli okul müdürü olduğu öğrenildi. Uzunoğlu'nun cenazesi DNA testinin sonucunun çıkmasının ardından ailesi tarafından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morgundan alınarak Buruk Mezarlığında toprağa verilecek.
Kazada hayatını kaybeden Mersinli Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın
'ın Mersin'deki baba ocağında da yas var. Baba Salih ile anne Emine Aydın
acı haberle gözyaşlarına boğuldu.