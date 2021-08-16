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Giriş Tarihi: 17.8.2021 01:08 Son Güncelleme: 17.8.2021 01:34

Apartman boşluğunda bulunan 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Apartman boşluğunda bulunan 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

İstanbul Beylikdüzü'nde yaşayan 3 yaşındaki Zümra Nur Şenyurt, apartman boşluğunda baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan küçük kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, 19.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Sütçü İmam Sokak'ta meydana geldi. Zümra Nur Şenyurt akşam saatlerinde yaşadıkları apartmanın önünde kayboldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Polis ve arama kurtarma ekipleri tarafından yaşadıkları apartmanın asansör boşluğunda baygın halde bulunan küçük kız, itfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Zümra Nur Şenyurt hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Kızın hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde uzun süre çalışma yaptığı öğrenildi.

Öte yandan kızın düştüğü asansör boşluğunda su olduğu belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı

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Apartman boşluğunda bulunan 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti
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