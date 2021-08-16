Apartman boşluğunda bulunan 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Olay, 19.00 sıralarında Beylikdüzü Yakuplu Sütçü İmam Sokak'ta meydana geldi. Zümra Nur Şenyurt akşam saatlerinde yaşadıkları apartmanın önünde kayboldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Polis ve arama kurtarma ekipleri tarafından yaşadıkları apartmanın asansör boşluğunda baygın halde bulunan küçük kız, itfaiye tarafından bulunduğu yerden çıkartıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Zümra Nur Şenyurt hastaneye kaldırıldı.