Bilirkişi kehanetinde yeni perde! 4 yıl önce ölüm var, 5 yıl + 146 gün sonra düğün var

"25'İNDE EVLENİR" TESPİTİ

Babasını kaybedişinde hüznü isyanına karışan Canan Balicak ceza davasının ardından tazminat davasında mücadele etmeye başladı. Öyle ki annesi Rukiye Balicak(47) destekten yoksun kaldıklarını belirterek kendisi için 1 milyon 110 bin, çocukları Canan ve Kadir Can Balicak(20) ise kişi başı 1 milyon 70 bin lira tazminat talep etti. Ancak bu kez de tazminat miktarı için hesaplama yapan bilirkişi skandala imza attı.