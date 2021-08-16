Bilirkişinin kehanetine isyan

İstanbul Ümraniye
'de dört yıl önce babası Halit Balicak' ı (49) çalıştığı inşaatta yüksekten düşme sonucu kaybeden Canan Balicak
'ın (24) adalet arayışı sürüyor. Bilirkişi 47 yaşındaki annesinin ömrünü 26 yıl, 22 yaşındaki Canan Balicak'ın ise 3 yıl sonra evlenmiş olacağını öngörerek 210 bin liralık tazminat belirledi. Aile bu rapora itiraz edince ikinci bir bilirkişi raporu hazırlandı. Bilirkişi, genç kızın 5 yıl+146 gün sonra evleneceğini, annesinin 23 yıl sonra vefat edebileceğini ve kardeşinin 9 yıl sonra çalışacağını öngörerek tazminat miktarı hesapladı.
ÇARESİZLİKTEN KABUL ETTİM
Balicak, annesinin ölüp, kendisinin evlenip, kardeşinin çalışma ihtimaline göre hazırlanan yeni rapora da tepki gösterdi. Raporun ardından SABAH
'a konuşan acılı evlat Canan Balicak, çaresizlikten gelen ikinci raporu kabul ettiğini söyleyerek "Babama bir baret bile vermemişler. Artık benim savaşacak gücüm kalmadı. Maddi manevi tükendim. Bu çıkan tazminat tutarı ile bu devirde ev bile alınmıyor. Hayatım boyunca evlenmeyebilirim. Bir kız çocuğu evlense de evlenmese de babasının sevgisine muhtaç" diye konuştu.