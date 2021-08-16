Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır? Anlaşmalı Boşanma Protokolü ve Çekişmeli Boşanma Davası Dilekçe Örneği 2021

Sorunsuz bir şekilde evliliklerini bitirmek isteyen kişilerin hazırladığı anlaşmalı boşanma protokolleri ile boşanma davaları sorunsuz ve hızlı bir şekilde sonuca ulaşır. Fakat dilekçe yazımı her iki taraf için de önemli bir yer tutar. Dilekçede yanlış ya da eksik kullanılan ifadeler boşanma sonrasında hak kayıplarına yol açabilir. Bu sorunlar ile karşı karşıya kalmamak için anlaşmalı boşanma dilekçesi ve yazımı hakkında merak edilen tüm detayları yazımızda sizler için bir araya getirdik.

BOŞANMA DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR?

Boşanma dilekçesinin resmi makamlara iletileceği unutulmamalıdır. Bu yüzden kullanılan dil anlaşılır ve resmi olmalıdır. Dilekçede kurum ismi, tarafların kişisel bilgileri verilmelidir. Ardından konu olan boşanma hakkında sebepler ve talepler makama açıklanmalıdır. Boşanma dilekçesi yazarken siyah ya da lacivert tükenmez kalem kullanılmalı, dilekçenin sonu da "Gereğinin yapılmasını arz ederim" ifadesi ile bitirilmelidir.

BOŞANMA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Boşanma dilekçesi örneğinde girişte boşanma talebinin iletileceği makam adı yer alır.

Ardından davacı, vekili, davalı isimleri ve konu belirtilir.

Dilekçenin açıklama kısmında evliliğin bitirilme talebinin nedenleri hukuki nedenler ve deliler ile anlatılır.

Ardından talepler belirtilir ve kararın verilmesi talep edilir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Anlaşmalı boşanma dilekçesi örneğinde yer alması gereken bilgiler ve sıralama aşağıdaki şekildedir:

Dilekçenin yazılacağı makam ismi

Davacı ve kişisel bilgileri

Anlaşmalı boşanmanın tüm gerekçelerinin açık bir şekilde dile getirilmesi.

Varsa deliller

Gereğinin yapılmasının arz ve talep edilmesi ile dilekçenin sonlandırılması.

Ad- Soyad

İmza

Anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği

İstanbul Nöbetçi Aile Mahkemesi'ne

Davacı…….

TC Kimlik No……….

Adresi………

Davalı…………

TC Kimlik No………

Adresi:

Davanın Konusu: Anlaşmalı boşanma dilekçesinin gerekçeleriyle birlikte sunumu

Açıklamalar:

1.Davalı ile…….. tarihinde evlendik.

2. Bu evliliği birçok sebepten dolayı yürütememekteyiz. Bir arada yaşamamız artık imkansız bir hale gelmiştir.

3.Evlilğimiz temelinden sarsıldığında boşanma davası açma konusunda hem fikiriz. Bu nedenle boşanmak için Sayın Mahkeme'ye başvurmuş bulunmaktayız.

Deliller: Nüfus kayıt örneği

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı evlilik birliğinin anlaşmalı boşanma ile sona ermesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ediyoruz.

Davacı……

Ad-Soyad……

İmza………..

BOŞANMA DİLEKÇESİ VERDİKTEN KAÇ GÜN SONRA MAHKEME OLUR?

Boşanma dilekçesi hazırlanıp mahkemeye verildikten sonra mahkeme tarafından taraflara duruşma günü iletilir. Mahkeme gününün belirlenmesi genel olarak 5 ila 6 ay arasında değişir ancak mahkemenin yoğunluk durumuna göre bu durum daha kısa sürede ya da daha uzun sürede de gerçekleşebilir. Adli tatil dönemlerinde ise boşanma davası için gün alınamaz.

BOŞANMA DİLEKÇESİ NEREYE VERİLİR?

Boşanma davaları Aile Mahkemeleri tarafından görülür. Bu yüzden boşanma dilekçesini sunacağınız makam da Aile Mahkemesi olmalıdır. Aile Mahkemesi kalemine dilekçeyi vererek boşanma sürecinizin başlatılmasını talep edebilirsiniz. Ancak bazı bölgelerde Aile Mahkemesi bulunmamaktadır. Boşanmak isteyen çiftler bu durumda dilekçelerini Asliye Mahkemesi'ne iletebilir.

ANLAŞMA BOŞANMA PROTOKOLÜ

Anlaşma boşanma protokolü için sürecin daha hızlı ve sorunsuz ilerlemesini sağlar. Bu protokol ile boşanma kararı veren taraflar mal paylaşımı, tazminat, şahsi ilişki ve varsa çocuk paylaşımı konusunda anlaşmaya varmış demektir.

BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Boşanma davası açmak için ilk olarak tarafların ya da tek bir tarafın bu talebi dile getirmesi gerekir. Bu sürecin ardından ise anlaşmalı ya da tek taraflı olarak boşanma dilekçesi hazırlanır. Hazırlanan dilekçe Aile Mahkemesi kalemine, eğer Aile Mahkemesi yoka Asliye Mahkemesi kalemine iletilir. Ardından taraflar için duruşma günü belirlenir. Anlaşmalı protokol ile gerçekleşen boşanma davaları ilk celsede tamamlanır. Tek taraflı boşanma davalarında ise süreç daha da uzayabilir.