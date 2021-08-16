Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları hızlı bilet sorgulama ekranı | 16 Ağustos Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta ne zaman açıklanacak?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için gözler MPİ'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Binlerce şans oyunu sever dev ikramiyenin sahibi olma hayali kurarken gerek bayi gerekse online sistem üzerinden biletlerini doldurdu. Akşam saatleriyle beraber "Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...
16 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişi saat 21.30'da www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.
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NASIL OYNANIR?
Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.
Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
Sen Seç!
Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.