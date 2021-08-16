Son dakika haberleri... Geçtiğimiz haftalarda yoğun bakıma kaldırılan Cimilli İbo'dan üzücü haber geldi. Edinilen bilgiye göre, Rizeli ünlü sanatçı Cimilli İbo (İbrahim Özer), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Cimilli İbo'nun vefat haberini Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden de tanınan ünlü oyuncu Zafer Kalfa açıkladı.
49 yaşında hayatını kaybeden sevilen sanatçı Cimilli İbo'nun cenazesi yarın Rize İkizdere Cimil'de defnedilecek.
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Cimili İbo 12 Mayıs 1972 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Cimilli İbo, aslen Rize'li bir sanatçıdır.
Cimilli İbo çocukluğundan beri türkü söylemeyi ve kemençe çalmayı sevdiği için devamlı evden kaçarak İstanbul ve İzmir'deki akrabalarının yanına gitti. Bu nedenle lisede okulu bıraktı.
Cimilli İbo, renkli kişiliği ile beğenileri topladı. İbo, "İnadım İnat" adlı dizinin oyuncu kadrosunda rol aldı.