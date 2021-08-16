Denizde kaybolan Doğukan için duygusal paylaşım

Ailesi ile birlikte Karabük'ten 10 Ağustos günü Bartın'ın Büyükkızılkum plajına gelen 8 yaşındaki Doğukan Yaylacı deniz kıyısında oynarken bir anda dalgaların arasında gözden kayboldu. Yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan çocuk için ekiplere haber verildi.

Bölgeye, Sahil Güvenlik, Jandarma, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı DEGAK 3 Dalgıç Timi ve İl Özel İdare Cankurtaran ekiplerince denizden arama çalışmaları sürerken Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri de karadan arama çalışmalarına destek verirken, 16 Ağustos Pazar günü Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Samsun'da konuşlu helikopter gelerek kıyı taraması gerçekleştirdi. Tüm aramalara rağmen küçük Doğukan'a 7 gündür bulunulamadı.

Bunun üzerine Doğukan Yaylacı'nın yakınları sosyal medya hesaplarında, Doğukan'ın fotoğrafını paylaşarak, "Bırak yeğenimi Karadeniz çektirdiğin acı yeter tüm dostlarımızdan dua bekliyoruz, Allah sabırlar versin rabbim kimsenin başına böyle acılar vermesin. Acınız acımız..." yazdılar.