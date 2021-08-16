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Giriş Tarihi: 16.8.2021

Denizde balık kıtlığı tehdidi: Av yasağı uzatılsın

Şerif Can Şerif Can
Denizde balık kıtlığı tehdidi: Av yasağı uzatılsın

Balık popülasyonunda ciddi bir azalma olduğunu belirten Prof. Dr. Firdevs Saadet Karakulak: Balıkçılık 1 Eylül ile 15 Nisan arası kısıtlanmalı

Marmara Denizi başta olmak üzere Türkiye'deki denizlerde; küresel iklim değişikliği, deniz kirliliği, nüfus artışı, kentselleşme ve müsilaj gibi nedenlerden dolayı balık popülasyonunda ciddi bir azalma olduğunu vurgulayan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Firdevs Saadet Karakulak, av yasağının uzatılması gerektiğini belirtti. Karakulak, "Marmara Denizi'ndeki balık sayısında son 20 yılda azalma var. Birçok nedeni var bunun. Bunların başında deniz kirliliği, müsilaj, nüfus artışı, kentselleşme ve küresel iklim değişikliği gibi birçok faktör geliyor. Aslında sadece Marmara Denizi'nde değil, Türkiye genelinde böyle bir sorun olduğunu gözlemledik. Özellikle gırgır balıkçılığı azaltılabilir. Bazı balıklar, üreme alanlarında müsilajla karşılaştıkları için yeterince yumurta bırakmadı. Balıkçılık faaliyetleri tamamen durdurulmasa bile 1 Eylül ile 15 Nisan arası kısıtlanmalı" dedi.

"HERKESİN İYİLİĞİ İÇİN..."
1983'ten beri Avrupa'ya balık ihraç eden Altın Balık sahibi Balıkçı Erdinç Erkorkmaz ise "Herkesin iyiliği için balık yasağının uzatılmasını istiyorum" diye konuştu. Erkorkmaz'a göre av yasağını en az 15 gün daha uzatmak gerek. Çünkü ne palamut ne lüfer ne istavrit var. Sadece çok az bir miktarda hamsi var. O da 10 günde biter ve kimsenin dişinin kovuğuna bile yetmez.

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Denizde balık kıtlığı tehdidi: Av yasağı uzatılsın
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