Denizde boğularak can verdi

Arsuz'un Karahüseyinli Mahallesinde ikamet eden 16 yaşındaki Rıdvan Güven, denize serinlemek için girdi. Denizin çalkantılı ve dalgalı olması nedeniyle su yuttu ve boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı, çevredekilerin yardımına koştuğu genç, sudan çıkarıldığında yapacak bir şeyin kalmadığı belirlendi.

Vatandaşlar tarafından kıyıya çıkartılan ve boğularak yaşamını yitiren gencin cansız bedenini gören yakınları olay yerinde adeta sinir krizi geçirdi. Cenaze aracıyla Hastane morguna kaldırılan Rıdvan Güven'in ikamet ettiği Karahüseyinli mahalle mezarlığında gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı.