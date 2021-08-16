Dinmeyen acıların can kardeşliği

Merkez üssü Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesi olan ve "Asrın felaketi" olarak tanımlanan Marmara Depremi, Kocaeli, Sakarya
, İstanbul
, Düzce ve Yalova ile civar il ve ilçelerde yıkıma yol açtı. 17 Ağustos 1999 sabahı saat 03:02'de gerçekleşen, Richter ölçeğine göre 7. büyüklüğünde gerçekleşen depremde resmi olarak 17 bin 480 kişi hayatını kaybederken 23 bin 781 kişi yaralandı. Depremde 505 kişi ise sakat kaldı. 22 yılı geride bırakan deprem geride pek çok acı da bıraktı. Onlardan biri de Nilgün Karamert... Depremin üzerinden 22 yıl geçmesine karşın, o tarihte 7 yaşında olan kızı Gözde'yi bugüne kadar hiç bulamadı. Kızını bulmak için kimsesizler mezarlığını bile aradığını söyleyen anne Nilgün Karamert, bütün acısını, umudunu Dorlion yayınlarından çıkan 'Gözde 'Sesimi Duyan Var Mı" adını verdiği kitabına aktardı. Karamert, "Gözde deprem olduğunda 7 yaşındaydı. Şimdi kocaman bir kadın. Onu her yerde aradım, kimsesizler mezarlığında toprak altında aradım ama bulamadım. Biliyorum yaşıyor, bir gün buluşacağız. Kitabım, bana umut oldu. Belki kitabımla ulaşırım Gözdeme. Kitabı okur da o 'Gözde benim' der. Koşar annesine... Belki de ben onu ararken hayatımı kaybedersem, bu kitap ona olan duygularımı ona aktarır" dedi.
DEPREMİN ACI TANIKLARINDAN DESTEK
GÖLCÜK depreminde kaybettiği kızını 22 yıldır arayan Nilgün Karamert'in, hala aradığı kızı için 'Gözde 'Sesimi Duyan Var Mı" adıyla kitap yazdı. Karamert'e imza gününde en büyük desteği, depremde oğlunu kaybeden Emine Cebeci
ve yine depremde kızını, eşini, sağ kolunu kaybeden Beyhan Softaoğlu
verdi. Cebeci, enkazdan 16 saat sonra, oğlu ise 13 saat sonra çıkarılabilmiş, oğlu Serkan'ı kaybetmişti. Softaoğlu ise depremde eşini, kızını ve sağ kolunu kaybetmişti.