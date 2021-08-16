Düşen uçaktaki 5 Rus mürettebatın cenazeleri ülkelerine gönderildi

Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatlarını kaybeden Rusya uyruklu 5 mürettebatın cenazeleri, bugün saat 04.00'de Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenen törenle ülkelerine uğurlanırken kazada yaşamını yitiren koordinatör Edip Uzunoğlu'da Adana'da toprağa verildi. Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya "Uçak, henüz bilinmeyen bir nedenle kırıma uğrayarak, düşmüştür. Olayla ilgili teknik incelemeler ile adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Başta aileler olmak üzere Türk ve Rus milletlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

3'Ü TÜRK 5'İ RUS 8 MÜRETTEBAT

Onikişubat ilçesinin kırsal Ilıca Mahallesi yakınlarındaki Almalı mevkisinde önceki gün saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti. Müdahale sırasında Türkiye'nin yangın söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere Rusya'dan kiraladığı Beriev-200 tipi yangın söndürme uçağı, saat 14.30 sıralarında Engizek Dağı yamacına düştü. Kazada uçakta bulunan Elazığlı Pilot Serkan Mirzaoğlu, Mersinli Orman Mühendisi ve Orman Genel Müdürlüğü Temsilcisi Oğuz Avşar Aydın ve Adanalı Koordinatör Edip Uzunoğlu ile Rusya uyruklu 2'nci Pilot Vıladıslav Berkutov, Radyo Operatörü Nıkolai Omelchenko, Kaptan Evgeni Kuznetsov, Navigatör Vadim Karasev ve Teknisyen Lurii Chuborov'un hayatını kaybettiği belirlendi.

NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Adana Adli Tıp Kurumu'na getirilen 8 cenazeden otopsileri tamamlandı. 3 Türk mürettebat için önceki gün Adana Orman Bölge Müdürlüğü'nde, 5 Rus mürettebat için ise Adana Havalimanı'nda bugün saat 04.00 sıralarında tören düzenlendi. Cenazeler Rusya'ya uğurlanırken Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, "Uçak, 14 Ağustos 2021 günü Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale etmek üzere saat 13.46'da kalkış yapmıştır. Orman yangınına havadan müdahale çalışması için uçağımız, ikinci kez suyunu bıraktıktan sonra su ikmali için dönüşe geçtiği sırada saat 14.35'te henüz bilinmeyen bir nedenle kırıma uğrayarak, düşmüştür. Olayla ilgili teknik incelemeler ile adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Başta aileler olmak üzere Türk ve Rus milletlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

ADANA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Düşen uçakta bulunan 3 Türk mürettebattan Adanalı emekli okul müdürü koordinatör Edip Uzunoğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı. Uzunoğlu, Buruk Mezarlığı'nda Müftü Vekili Ahmet Hilmi Yazar'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Uzunoğlu'nun yakınları, Adana Vali Süleyman Elban, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile vatandaşlar katıldı.