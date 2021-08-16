Uçak kazasında ölmüştü: Edip Uzunoğlu Adana’da uğurlandı!

Adana'dan bölgeye sevk edildiği belirtilen, içinde 3'ü Türk, 5'i Rus 8 kişilik mürettebatın bulunduğu uçağın düştüğü bölgeye, arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan çalışmada; Elazığlı pilot Serkan Mirzaoğlu, Mersinli orman mühendisi ve Orman Genel Müdürlüğü temsilcisi Oğuz Avşar Aydın ve Adanalı koordinatör Edip Uzunoğlu ile Rusya uyruklu 2'nci pilot Vıladıslav Berkutov, radyo operatörü Nıkolai Omelchenko, kaptan Evgeni Kuznetsov, navigatör Vadim Karasev ve teknisyen Luri Chuborov'un hayatını kaybettiği belirlendi.