Ercan Memiş’ten bir ilk: Tasarımları sosyetenin göz bebeği

Özel günlerde yaptığı tasarım çikolata koleksiyonlarının ana haber bültenlerinden sosyal medyaya birçok platformda kısa sürede gündem olmasıyla ilgili konuşan Memiş; "Bizler çikolata kültürüne biraz fark katmak istedik. Özel günler için yaptığımız tasarımlarımız, Türkiye'de alışıla gelmişin dışında, özgün tasarımlar olduğu için çok dikkat çekti. Yılbaşından, sevgililer gününe kadar her özel gün için özenle çalışıp yeni tasarımlar üretiyoruz. Gelen güzel tepkiler ile emeğimizin karşılığını almak ise bizleri mutlu ediyor." İfadelerini kullandı.

SOSYETENİN EN ÇOK TERCİH EDİLENİ

Arzu Sabancı, Yasemin Özilhan, Aslı Şen, Rachel Araz, Mert Vidinli, Pınar Sabancı, Pınar Altuğ, Neslişah Alkoçlar, Demet Sabancı, Cihanna, Şafak Çak, Feryal Gülman, Özlem Ada Şahin, Güler Çetingöz, Deniz Seki ve Şebnem Çapa gibi birçok sosyetik ismin ve ünlünün de Instagram hesaplarında paylaştıkları tasarımlar, kısa sürede çok konuşulmuştu.

Ercan Memiş kimdir? Ne iş yapar? Nerelidir?

Son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Ercan Memiş, 24.07.1991 Mersin doğumludur. İlköğretim ve liseyi Mersin'de tamamladıktan sonra Fatih Üniversitesi işletme bölümünü bitirdi ve Londra'da 4 ay eğitim aldı. Vatani görevini de yapan Memiş, evli 1 çocuk babasıdır. 7 yıl önce Tat Bakliyatta iş hayatına atılan Memiş, ek bir yatırım olarak İstanbul Beşiktaş'ta Moose Chocolatier'i kurdu. Ercan Memiş, şu anda Tat Bakliyat Yönetim Kurulu Üyesi, Tatlog Lojistik Hizmetleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Moose Chocolatier Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlerini sürdürüyor.