Esila İsminin Anlamı Nedir? Esila’nın Anlamı Ne Demek?

Hiç kuşkusuz Dünya üzerindeki en huzur verici duygulardan bir tanesi ebeveyn olmak. Hayat boyu sürecek bu sorumluluk yüklü serüvende, belki de ebeveynleri bekleyen ilk sorumluluk ise bebeklerinin ömür boyu üzerinde taşıyacağı ismini bulmak. Özellikle son zamanlarda popüler hale gelen Esila ismi de, bebeklerine farklı bir isim vermek isteyen ebeveynlerce tercih edilmeye başlandı. Kur'an'ı Kerim'de, Insan Süresi 25.ayette geçen Esila, "ikindi sonrası" "akşam üzeri" anlamlarına geliyor.
Azra
Medine'nin bir diğer adı olan Azra ismi Kuran'da yer almaktadır. El değmemiş anlamına sahiptir.
Aleyna
Kuran'da Aleyna sıkıntılardan kurtulmak anlamında kullanılan bir isimdir.
Asel
Muhammed Suresinde geçen Asel, cenetteki bal anlamına gelmektedir.
Ahsen
Kuran'da 50'den fazla ayette yer alan Ahsen adı en güzel olanı çağrıştırmaktadır.
Aden
Hud Suresi ve Necm Suresinde yer alan Aden ismi Allah'ın yasakladığı kavim isimlerindendir.
Asiye
Hz. Musa'yı nehirsen çıkartıp büyüten Firavun'un eşinin ismi olan Asiye, asi ve acı çeken kadın anlamlarındadır.
Azze
Kuran'da bir çok ayette yer alan Azze ismi saygıdeğer, saygılı anlamlarındadır.
Atiye
Araf, Haci Hicr, Taha surelerinde geçen Atiye ismi bağışlama ya da gelecek anlamlarında kullanılmaktadır.
Aliye
Duhan 31. , Hud 82. , Hicr 74. surelerinde bulunan Aliye ismi yüca anlamındadır.
Alime
Bakara 60. , Araf 160. surelerinde yer alan Alime, bilgi sahibi olan kız anlamındadır.
Azer
Hem kız hem de erkeğe konulabilen Azer ismi Kuran'da Enam suresi 74. ayette geçmektedir. Hz. İbrahim'in babasının adı, Kasım ayının bir başka adı anlamındadır.
Aksa
Kasas 20. , Yasin 20. ayetlerinde geçen Aksa ismi en uzak yer anlamına gelmektedir.
Ahsa
Kuran'ın birçok ayetinde geçen Ahsa, sayma ya da hesap etme anlamına gelmektedir.