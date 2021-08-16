Evlilik yıl dönümünde selde kaybolan eşini arıyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kuvvetli yağış sonrasında gerçekleşen selin ardından ilçeye bağlı mahalleler ve kent merkezi suyla kaplandı. Ayşe Erol'da (34), çocukları Efe ve Edanur Demirel ile birlikte Bozkurt'taki sel felaketinde kaybolanların arasında yer aldı. 11 Ağustos'ta kuvvetli yağış sonrasında gerçekleşen sel felaketine ilk eşinden olan çocukları Efe ve Edanur Demirel ile birlikte ailece işlettikleri lokantada yakalanan Aysel Erol, çocuklarıyla birlikte sel sularına kapılarak kayboldu.
Ayşe Erol
Felaketin 6. gününde Efe ve Edanur Demirel'in cansız bedenlerine ulaşılırken, Aysel Erol'u arama çalışmaları halen devam ediyor. Evliliklerinin ikinci yıl dönümünde eşi Ayşe Erol'u arama çalışmalarına katılan Mehmet Erol (36), yaşadıklarını anlattı.
"BUGÜN EVLİLİK YIL DÖNÜMÜMÜZ"
Sel olmadan önce depoya gittiği için sel sularına kapılmaktan kurtulan Mehmet Erol, ikinci evlilik yıl dönümlerinde eşi Ayşe Erol'u arama çalışmalarına destek verdi. Eşi Aysel Erol ile 16 Ağustos 2019 tarihinde evlendiklerini ve ikinci evliliklerini yaptıklarını söyleyen Mehmet Erol, "Selin geldiği gün depoya malzeme almaya gitmiştim. Perşembe günleri çok yoğun oluyoruz. Eşimle birlikte çokça yemek yapıyorduk. Eşimi arayarak 'Sel geliyor' diye uyardım. Bugün evlilik yıl dönümümüz" diye konuştu.
Mehmet Erol
"BUGÜN EVLİLİK YIL DÖNÜMÜZ VE BEN EŞİMİN CENAZESİNİ BİLE BULAMIYORUM"
Mehmet Erol, Ayşe Erol ile yaptıkları evliliğin ikinci evlilikleri olduğunu belirterek, "İkimizin de iki çocuğu vardı. Kendi çocuklarımız gibi sahiplendik hep birlikte yaşıyorduk. Aysel çok iyi bir insandı. Çocuklarım gitti, eşim gitti. Cenazesini bile bulamıyoruz, şu an eşim kayıp. Birbirimizi çok seviyorduk. Bugün evlilik yıl dönümüz ve ben eşimin cenazesini bile bulamıyorum." dedi.