Evlilik yıl dönümünde selde kaybolan eşini arıyor



Mehmet Erol

"BUGÜN EVLİLİK YIL DÖNÜMÜZ VE BEN EŞİMİN CENAZESİNİ BİLE BULAMIYORUM"

Mehmet Erol, Ayşe Erol ile yaptıkları evliliğin ikinci evlilikleri olduğunu belirterek, "İkimizin de iki çocuğu vardı. Kendi çocuklarımız gibi sahiplendik hep birlikte yaşıyorduk. Aysel çok iyi bir insandı. Çocuklarım gitti, eşim gitti. Cenazesini bile bulamıyoruz, şu an eşim kayıp. Birbirimizi çok seviyorduk. Bugün evlilik yıl dönümüz ve ben eşimin cenazesini bile bulamıyorum." dedi.