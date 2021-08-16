Fatih’te kaza: Sürücü şoka girdi!

Kazada, hafif yaralanan otomobil sürücüsü Hüseyin Akkaya kazanın şokuyla sürücü koltuğunda dakikalarca bekledi. İhbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri, sürücü Akkaya'yı bulunduğu yerden çıkararak, ambulansa kaldırdı.