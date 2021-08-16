Geleceğe umutla bakan bir Gölcük var

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, asrın felaketi 17 Ağustos Gölcük Depremi'nin 22.yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada; "17 Ağustos 1999 tarihi, deprem gerçeğinin ülke genelinde anlaşılması açısından bir milattır. Ülkemiz, 45 saniye gibi kısa bir sürede, büyük acılar yaşayarak, deprem gerçeğini öğrendi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen ülke tarihimizin en büyük depreminin üzerinden bugün itibariyle 22 yıl geçti. Bu 22 yıllık süre zarfında ilçemizde konut açığı giderildi. İlçemizin sosyal ve kültürel açıdan gelişimi her yıl artarak devam ediyor." şeklinde konuştu.

NÜFUS YÜKSELDİ

Sezer; "Depremin izlerini silmiş bir Gölcük'te hemşerilerimiz, geleceğe umutla bakıyor. Deprem sırasında ilçemizin nüfusu 80 binken, deprem sonrasında bu nüfus 55 bine geriledi, bugün ise; resmi rakamlara göre 170 binin üzerine yükseldi. Nüfus artışı, Donanma Komutanlığı, Askeri Tersanesiyle, Otomotiv sanayisiyle ve diğer sanayi kuruluşlarıyla, sosyal ve kültürel alanlarıyla, Gölcük'ün tekrar çekim merkezi olduğunu gösteriyor" dedi.

ÖRNEK PROJELER

Gölcük'te ağır hasarlı olup yıkılmayan binamız yok diyen Başkan Sezer; "Geldiğimiz süreçte ilçemizde kentsel dönüşüm projeleri de yapıldı. Eski Sanayi Sitesi'nin bulunduğu alanda Türkiye'ye örnek bir projeyle kentsel dönüşüm gerçekleştirildi. Çevre Şehircilik Bakanlığı iş birliğiyle Gölcük Yeni Sanayi Sitesi kuruldu. Riskli alan ilan edilen Denizevler Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi hayata geçti. 541 konut, 14 dükkân ve 1 camiden oluşan Sivritepe Konutları tamamlandı. Vatandaşlarımız yeni yapılan konutlarına taşındılar. Çarşı merkezde, 46 dönümlük alan üzerinde de Gölcük'ün çehresini değiştirecek kentsel dönüşüm projesi üzerinde Çevre Şehircilik Bakanlığı ile çalışmalarımız artık son aşamaya geldi. Bu proje ilçemizin çehresini değiştirecektir." ifadelerini kullandı.

50 BİNANIN YIKIMI GERÇEKLEŞTİ

Sezer; "Bunun yanında, ilçemiz genelinde, onarım ve güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binaların ve vatandaşların can güvenliğini tehdit eden, sosyal riskler oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binaların yıkımına da devam ediyoruz. Bugüne kadar, metruk ya da onarım ve güçlendirilmesi yapılmayan orta hasarlı 84 bina ile Denizevler Kentsel Dönüşüm alanındaki 50 binanın yıkımını gerçekleştirdik. Metruk binalar ile onarım ve güçlendirmesi yapılmayan orta hasarlı binaların yıkım çalışmalarımıza devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

DÖKÜM SAHASI MİLLET BAHÇESİ OLDU

Sezer; "Bir dönem enkaz döküm sahası olarak kullanılan, Gölcük Belediyesi Rahvan At Yarışı Tesisleri'nin altında, Koray Aydın Parkı'nın hemen üstünde, Örcün Mahallesi sınırları içinde yer alan 56.000 m2 alanda Gölcük Millet Bahçesi'nin yapımına başlandı. Millet bahçemiz, doğal zenginlikleriyle, insanlarımızın nefes alacağı sosyal bir yaşam alanı olacak.İhsaniye'de elma ağaçları diktiğimiz Elmalı, Hisareyn'de de nar ağaçları diktiğimiz Narlı Park projelerimizi hayata geçirdik. 8 binden fazla meyve ve çeşitli ağaçları dikimini de gerçekleştirdik. Hasaneyn Yasakdüzü mevkiinde yapmayı planladığımız spor kompleksinin yapımına kısa süre içinde başlayacağız." şeklinde konuştu.

DEPREM GERÇEĞİNİ ASLA UNUTMAYACAĞIZ

Başkan Sezer son olarak: "Gölcük çok acılar yaşamış bir kent. İnsan hayatı açısından 45 saniye çok kısa bir süre, ama biz Gölcüklüler açısından asla unutulamayacak bir zaman dilimi. 45 saniye içerisinde dostlarımızı, yakınlarımızı yitirdik. Deprem gerçeğini hiçbir zaman unutmamalıyız, tedbiri elden bırakmamalıyız. Ben bu duygu ve düşüncelerle bu büyük felaketin 22.yılında hayatını kaybeden hemşehrilerimize ve tüm deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. O gece yaralanan ve bugün hala depremin olumsuz hatırasını yaşayan hemşehrilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum" dedi.