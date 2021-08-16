Giresunspor Galatasaray maçı canlı izle! Süper Lig Giresunspor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı izle

Süper Lig 2021-2022 sezonun ilk haftası Giresunspor - Galatasaray müsabakasıyla sona eriyor. Her iki takımın da yeni sezona galibiyetle başlamak isteyerek sahaya çıkacağı mücadeleyi izlemek ve karşılaşmanın heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler Giresunspor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ile ilgili detaylara erişmek isteyerek "Giresunspor Galatasaray maçı canlı izle" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

GİRESUNSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Süper Lig 1. Hafta Giresunspor - Galatasaray maçı canlı yayın kanalı ve maç saati detayları şöyle;

Giresunspor - Galatasaray maçında ilk düdük 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü saat 21:45'te çalacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

GİRESUNSPOR-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER



GİRESUNSPOR XI: Okan, Hüsamettin, Perez, Zeki, Douglas, Esat, Nalepa, Joey, Flavio, Sergınho, Balde

GALATASARAY XI: Muslera, Boey, Luyındama, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cıcaldau, Feghoulı, Kerem, Dıagne

GALATASARAY KULÜBÜ BAŞKANI BURAK ELMAS YENİ SEZON İÇİN UMUTLU

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, "Çok iyi bir sezon bekliyoruz. Bu sene inşallah yeni sezonumuzda çok güzel şeyler olacak." dedi.

Süper Lig'in ilk haftasında yarın Giresunspor'la karşılaşacak Galatasaray, Giresun'a ulaştı.

Ordu-Giresun Havalimanı'nda çok sayıda taraftarın karşıladığı Galatasaray kafilesi daha sonra otobüsle Giresun'un Piraziz ilçesindeki bir otele giderek maç saatini beklemeye başladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, havalimanı çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, "İnşallah çok güzel bir maç olacak. Aynı zamanda Giresun'da akrabalarımızla birlikte olacağız." dedi.

Bir gazetecinin "Yeni sezondan neler bekliyorsunuz" sorusu üzerine Elmas, "Çok iyi bir sezon bekliyoruz. Bu sene inşallah yeni sezonumuzda çok güzel şeyler olacak." cevabını verdi.