Gratis çalışma saatleri 2021: Gratis saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu ve resmi tatillerde çalışıyor mu?

İlk olarak Metrocity AVM'de 2009 yılında açılan, kadın – erkek kişisel bakım marketi Gratis, müşterilerine kişisel bakım ve temizlik ürünleriyle birlikte daha pek çok ürün çeşidiyle hizmet vermeye devam ediyor. Ülke genelinde pek çok AVM ve bağımsız mağazalarından alışveriş yapmayı düşünenler 2021 Gratis çalışma saatleri ile ilgili olarak Gratis saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, hafta sonu açık mı, resmi ve dini tatillerde çalışıyor mu? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

GRATIS ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Gratis kişisel bakım marketinin AVM'lerdeki ve cadde üzerindeki mağazalarında çalışma saatleri değişkenlik gösterebiliyor. Gratis kişisel bakım marketinin açılış kapanış ve öğle arası saatleri ile ilgili detaylar şöyle;

GRATIS SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Gratis kişisel bakım marketinin AVM ve cadde mağazalarından çalışma saatleri farklıdır.

AVM mağalarında

Açılış: 10.00

Cadde mağalarında

Açılış: 09.00

olarak belirlenmiştir.

GRATIS ÖĞLE ARASI KAÇTA BAŞLIYOR?

Gratis kişisel bakım mağazlarında vardiyalı sistem bulunduğundan öğle arası da hizmet vermeye devam etmektedir.

GRATIS SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Gratis kişisel bakım marketinin AVM ve cadde mağazalarından çalışma saatleri farklıdır.

AVM mağazalarında

Kapanış: 22.00

Cadde mağazalarında

Kapanış: 21.00

olarak belirlenmiştir.

GRATIS HAFTA SONLARI AÇIK MI?

Kadınlar ve Erkekler için kişisel bakım ürünleri sunan Gratis'te hafta sonu da hizmet sunulmaya devam ediliyor. Bu bağlamda çalışma saatlerinde herhangi bir değişiklik de bulunmuyor.

GRATIS RESMİ VE DİNİ BAYRAMLARDA AÇIK MI?

Gratis kişisel bakım ürünleri marketi resmi ve dini tatil günlerinde mağaza yönetimi kararlarına göre bir çalışma sistemi uygulamaktadır. Alışveriş merkezlerinde yer alan Gratis mağazalarında dini bayram tatillerinde bayramın ilk günü hizmet verilmezken, bayramın ikinci günlerinde saat öğlen 12.00'da mesaiye başlanmaktadır. Söz konusu çalışma sistemi Gratis'in caddelerde yer alan mağazalarında da geçerli olmaktadır.

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