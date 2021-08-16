Haketmek Nasıl Yazılır? TDK ile Haketmek Birleşik Mi Yoksa Ayrı Mı Yazılır?

HAK ETMEK NASIL YAZILIR?

Haketmek (Yanlış Kullanım)

Hak etmek (Doğru Kullanım)

HAK ETMEK KELİMESİ İLE İLGİLİ ÖRNEK CÜMLELER

Çok çalıştığı için hak ettiği parayı kazanıyor.

Sen bu yaptıklarımı çoktan hak ettin.

Doğru bir karardı, müdürlüğü tek o hak etti zaten.

Herkese hak ettiği gibi davranan bir adamdı.