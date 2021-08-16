Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İddia Nasıl Yazılır? TDK ile İddia Doğru Yazımı ve Cümle Örnekleri
Giriş Tarihi: 16.8.2021 14:17 Son Güncelleme: 16.8.2021 14:17

İddia Nasıl Yazılır? TDK ile İddia Doğru Yazımı ve Cümle Örnekleri

İddia Nasıl Yazılır? TDK ile İddia Doğru Yazımı ve Cümle Örnekleri

Yazım hataları günümüzde herkesin sık sık yapmış olduğu durumlardan biridir. Bu açıdan birçok kelimenin nasıl yazıldığı ile alakalı Türk Dil Kurumu’nun resmi internet sayfası sık sık ziyaret edilmektedir. İddia nasıl yazılır sorusu da bu araştırmaların başında gelmektedir. O halde TDK’ye göre iddaa sözcüğünün doğru yazımı ve cümle içindeki örneklerine bu başlık altından erişmeniz mümkün. Peki, iddaa nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu’na göre doğru yazımı iddia mı? İşte Türk Dil Kurumu’na göre iddia sözcüğünün doğru yazımı…

İddaa kelimesinin nasıl yazıldığı zaman zaman soru işaretlerine yol açar. Kimi insanlar iddia diye yazıldığını savunurken kimileri de iddia şeklinde yazmanın doğru olduğunu ifade edebilir. Çünkü iddia kelimesini genellikle iddia ya da iddaa şeklinde telaffuz ederiz. O yüzden bu sözcüğün nasıl yazıldığına dair kesin bir yanıt arayanlar iddaa kelimesinin doğru yazımı ve cümle içindeki örneklerine buradan ulaşabilir. İşte TDK'de mevcut olan bilgiler doğrultusunda iddia kelimesinin doğru yazımı…

İDDAA NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'nun resmi kaynaklarına bakıldığında, nasıl yazıldığı konusunda kararsız kalınan kelimelerin doğru yazımına ulaşılabilmektedir. Hizmete sunulan hu çevrimiçi kaynak sayesinde günümüzde birçok yazım yanlış ortadan kalkmaktadır. Bu noktada iddia kelimesinin doğu yazımına ulaşmak ve cümle içinde kullanılan örneklerle zihninizde yer edinmesini sağlamak için içeriğimizin devamına göz atabilirsiniz. Sık sık yapılan bu kelimenin nasıl yazıldığını merak ediyorsanız şimdi ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

TDK İDDİA DOĞRU YAZIMI

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre iddaa kelimesi iddia olarak yazılmaktadır. Bazı örneklerde karşımıza çıkabilen iddaa benzeri yazımlar imla hatası olarak kabul edilmektedir. İddia kelimesi tıpkı okunduğu gibi yazılmaktadır.

İDDİA SÖZCÜĞÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANIMI

  • En iyi üniversiteyi kazanacağını iddia etti.
  • Arkadaşları ile girdiği iddiayı o kazandı.
  • Zengin olduğunu iddia ediyor ama durumu ortada.
  • Kimse bu konuda benimle iddiaya girmesin.

ARKADAŞINA GÖNDER
İddia Nasıl Yazılır? TDK ile İddia Doğru Yazımı ve Cümle Örnekleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA