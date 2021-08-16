IDEF 2021 nedir, ne zaman ve nerede yapılacak? Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF fuarı nerede? İşte tarihleri ve detaylar...

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda düzenlenen IDEF'21, 17-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında İstanbul'da Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fuar öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit Roketsan'ın faaliyetlerine ilişkin soruları yanıtlarken, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de firmanın IDEF'21'de gerçekleştireceği çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Prof. Dr. Faruk Yiğit, Roketsan'ın 33 yıldır ülkenin bekası için canla başla çalışan, ihtiyaçlara uygun çözümleri, dinamik ve çevik çalışma sistemi ve finansal gücüyle yüksek kapasiteye sahip bir teknoloji şirketi olduğunu kaydetti. Türkiye'nin, bugün savunma sanayisinde dünyada çok iyi bir noktada olduğunu belirten Yiğit, "Biz de Roketsan olarak tüm kabiliyetimizi bu gücü pekiştirmek için kullanıyoruz. Hava savunma sistemlerimiz, bilindiği gibi katmanlı sistemler. Biz bütün katmanları geliştirmek için çalışıyoruz. Ancak milli bir meseleden bahsettiğimiz için sadece Roketsan değil savunma sanayinin tüm paydaşlarının birlikte çalışması ve çözüm üretmesi gerekli. Şu anda hiç konuşulmayan sistemler de var. Belki de SİPER teslim edildiğinde bizim bütün katmanları milli sistemlerle kapladığımızı göreceksiniz." dedi.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de IDEF'21'de 9 ürünü ilk kez sergileyeceklerini belirterek, "Türk savunma sanayisinin gövde gösterisi yapacağı IDEF 2021'de, Roketsan da ürünleriyle ilgi odağı olacak. Türk savunma sanayisi, Kovid-19 şartlarında dahi güçlenerek büyümeye devam etti. Şimdi bu gücümüzü tüm dünyaya sergileme zamanı geldi. IDEF'21'in tüm ulusal ve uluslararası katılımcılarını ve siz değerli basın mensuplarımızı standımızı ziyaret ederek mühendislikte geldiğimiz noktayı yakından görmeye davet ediyorum." diye konuştu.