İzmir’de korkunç kaza! Bahçe duvarına çarpan pikap devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yolcu konumunda bulunan Selin Kabakçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 3 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kabakçı'nın cenazesi, öğle vaktinde Mordoğan İskele Merkez Camii'nden kılınan namazdan sonra toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan 2 kişinin ise hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.