Jandarmadan şehit uzman çavuşa vefa

Tesise 2016'da Dicle'de şehit olan Hacı Osman Ayyıldız'ın adının yaşatılmasının önemli bulduğunu ifade eden Karaloğlu, şöyle konuştu:

''İl Jandarma Komutanlığımızda çalışan arkadaşlarımızın hem gün içerisindeki hem de hafta sonu kendi çoluk çocuğuyla da gelip burada zaman geçirebilecekleri bir mekâna dönüştürüldü. Bütün çalışma arkadaşlarımız burayı güle güle kullansınlar."

Açılışa, Jandarma Bölge Komutanı Tümg. Dr. Fuat Güney, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğg. Ali Özmen, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Mustafa Erdem, Başsavcı Vekili Hakan Hançer, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ve yetkililer katıldı.