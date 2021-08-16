Kahramanmaraş’ta düşen uçak ile ilgili görgü tanıklarından şoke eden iddia : Düşmeden 15 dakika önce...

UÇAK TAM DA KUŞ SÜRÜSÜNÜN İÇİNE DALDI

Videoyu çeken Metin Eğritaş, "Uçak Karatepe köyü tarafından süzülerek geldi. Suya dalış yaptı. O esnada uçağın tamda su aldığı bölgede 300-400 civarı bizim karabatak dediğimiz kuşlardan oluşan bir kuş sürüsü vardı. Uçak tam da kuş sürüsünün içine daldı. Normalde bu bölgedeki yangınlarda uçaklar bizim buradan su alır. Onun için uçağın nereye indiğini nerede geri yükseleceğini iyi biliyoruz. Fakat bu uçak kuş sürüsüne daldıktan ve suyu aldıktan sonra bir süre kalkamadı. O esnada motor sesi de çok değişti. Zorda olsa kalkmayı başardı. Aradan 10-15 dakika geçti televizyonlarda Kahramanmaraş'ta bizim bu bölgeye yakın olan Ilıca mevkiinde uçak düştü haberini aldık. Düşen uçak son kez bizim buradan su aldı ve kuş sürüsüne daldı. Ben uçağın düşmesine bu kuş sürüsünün sebep olduğunu düşünüyorum" dedi.