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Giriş Tarihi: 16.8.2021 10:47 Son Güncelleme: 16.8.2021 10:47

Karan İsminin Anlamı Nedir? Karan’ın Anlamı Ne Demek?

Karan İsminin Anlamı Nedir? Karan’ın Anlamı Ne Demek?

Nadir duyulan isimlerden birisidir. Farklı olması nedeniyle birçok kişi üzerinde dururken, modern isimler arasında yer almaktadır. Günümüzde erkek bebekler için kullanılan bu isim anne ve baba adayları tarafından incelenmektedir. Karan isminin anlamı ise bu noktada en çok merak edilen konudur. Karan isminin anlamı nedir sorusuna cevap arayarak son kararı buna göre vermek isteyenler doğru yerdeler. Peki, Karan ismi ne anlama geliyor ve Kur’an’da geçiyor mu?

Anne ve baba adayları isim seçimleri konusunda kararsızlık yaşarken, yakın çevresinden ve arama motoru üzerinden yardım almaktadır. Seçilecek ismin kulağa hoş gelmesi, modern olması ve anlamının da güzel olması ise en önemli unsurdur. Modern isimler kategorisinde yer alan Karan isminin anlamı bu noktada merak konusu olmaktadır. Karan isminin anlamı nedir sorusuna yanıt arayan ve bu ismi erkek bebeğine vermeyi düşünenler doğru yerdeler. Peki, Karan ismi Kur'an'da geçiyor mu ve ne anlama geliyor? İşte bu isme dair merak edilenler...

KARAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Anne ve baba adaylarından birçoğu sık duyulan isimlerin aksine nadir duyulan, farklı isimleri tercih etmektedir. Vereceği ismin farklı bir yapıda olmasının yanı sıra anlamının güzel olması da önemli bir etkendir. Özellikle son dönemde daha sık duyulan Karan ismi de bireylerin akıllarında olan seçenekler arasında yer alır.

Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde yer alan bilgiye göre Karan, kahraman yürekli ve karanlık anlamını taşımaktadır. Yapışkan ve kokulu yaprağı olan, bodur funda boyunda dikensiz bir bitki ise taşıdığı diğer anlamdır. Günümüzde nadir duyulan isimlerden bir tanesi olan bu isme benzer olarak Karanalp ismi de tercih edilmektedir. Bunun anlamı ise kara yağız ve kahraman yiğittir.

KARAN İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Kur'an-ı Kerim'de yer almayan Karan ismi, taşıdığı güzel anlam sayesinde birçok anne ve baba adayı tarafından tercih edilmektedir. Karan isminin en çok nüfusa kayıtlı olduğu il ise İstanbul'dur.

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Karan İsminin Anlamı Nedir? Karan’ın Anlamı Ne Demek?
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