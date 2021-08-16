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Giriş Tarihi: 16.8.2021

Kardeşten şantaj ve tehdit

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Kardeşten şantaj ve tehdit
İŞ insanı Aydın Ayata geçen gün eşi Berrin Ayata ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Aydın Ayata, kardeşi Şahin Ayata'nın hiçbir işte çalışmadan kendilerine bağımlı olarak hayatını sürdürdüğünü, bu da yetmezmiş gibi aile hayatına zarar verecek şekilde davranışlar sergilendiğini iddia etti. Dilekçede Şahin Ayata'nın bazı gayrimenkullerin satışını ve kira gelirlerini engellediğini bedelsiz kullandığı birçok gayrimenkulden zarar ettirdiğini anlatan iş insanı, kardeşinin asılsız isnatlarda bulunarak adli makamlara birden fazla kez başvurduğunu anlattı. Aydın Ayata yaşadığı bir ilişkisini öğrenen kardeşinin gizlice fotoğrafları, istediği parayı vermeyince medyaya sızdırdığını, kendisinden para ve çeşitli menfaatler temin etmek için eşi Berrin Ayata'yı da yağmaladığını ileri sürdü. Savcılık yürütülen soruşturma kapsamında Aydın Ayata tarafından dosyaya sunulan bir ses kaydını inceledi. Ses kaydından Şahin Ayata'nın Berrin Ayata'ya ve ağabeyine yönelik hakaret, iftira ve şantaj içerikli sözleri tespit edildi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda Ayata çiftini ölümle tehdit edip ardından şantaja başvuran Şahin Ayata hakkında "zincirleme şantaj", "zincirleme tehdit", "iftira" ve "ileti yoluyla hakaret" suçları kapsamında iddianame düzenledi.

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Kardeşten şantaj ve tehdit
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