Karşı yöne geçen otomobil, ciple çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Kaza saat 12.30 sıralarında Taşova-Erbaa yolu Şahinler köyü mevkisinde meydana geldi. Taşovaya giden Baki Alma (60) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerleri de aşarak geçtiği karşı şeritte Selim Çoban'ın (50) kullandığı ciple çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin kotrolünde otomobilde bulunan Baki Alma (60) ve Metin Doğan' ın (54), hayatlarını kaybettiği belirlendi. Kazada, cipte yaralanan sürücü ile aynı aileden Döndü (42), Nazlı, (17), Ceylan Çoban (18) ve Azize Altun (22) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.