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Giriş Tarihi: 16.8.2021 17:03

Karşı yöne geçen otomobil, ciple çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

FERHAT LAP FERHAT LAP
Karşı yöne geçen otomobil, ciple çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Amasya'nın Taşova ilçesinde kontrolden çıkıp, geçtiği karşı şeritte ciple çarpışan otomobildeki sürücü Baki Alma (60) ve Metin Doğan (54), hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.30 sıralarında Taşova-Erbaa yolu Şahinler köyü mevkisinde meydana geldi. Taşovaya giden Baki Alma (60) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerleri de aşarak geçtiği karşı şeritte Selim Çoban'ın (50) kullandığı ciple çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin kotrolünde otomobilde bulunan Baki Alma (60) ve Metin Doğan' ın (54), hayatlarını kaybettiği belirlendi. Kazada, cipte yaralanan sürücü ile aynı aileden Döndü (42), Nazlı, (17), Ceylan Çoban (18) ve Azize Altun (22) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Karşı yöne geçen otomobil, ciple çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı
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