Kendisini uyaran kız arkadaşının komşusunu ayağından vurdu

Antalya'da kız arkadaşının oturduğu dairenin karşısına gelerek yere 'Eda' yazıp yanına da ayıcık ve kutu içerisinde yüzük bırakan Cüneyt Özgür (27) ile kızın komşusu Veysi K. (36) arasında çıkan tartışmada kan aktı. Kız arkadaşının kendisine cevap vermemesi üzerine arkadaşının yan komşusu ile tartışan genç, tartıştığı Veysi K.'yi (36) ayağından vurarak yaraladı.

Olay, Kepez İlçesi Şelale Mahallesi 7204 sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında oturan kız arkadaşını görmeye gelen Cüneyt Özgür, asfalt üzerine boya ile 'Eda' yazdı. Genç yazının tam ortasına küçük bir oyuncak ayı, içerisinde yüzük olduğu öğrenilen hediye kutusu ve bir de gül koydu. Genç daha sonra kız arkadaşının kendisini görmesi için bağırmaya başladı. Bu sırada genç ile kızın komşusu Veysi K. arasında çevreyi rahatsız ettiği gerekçesi ile tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

AYAĞINDAN VURDU

Bunun üzerine Cüneyt Özgür, yanında bulunan ruhsatsız tabanca ile kız arkadaşının komşusu Veysi K.'yi ayaklarından yaraladı. Kanlı saldırının ardından site sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Cüneyt Özgür silahlı şahıs polis ekiplerinin gelmesi ile olay yerinden kaçtı. Yaralı şahıs ise sağlık çalışanları tarafından alınarak Kepez Devlet Hastanesine kaldırıldı. Veysi K.'nın hayati telikesinin bulunmadığı öğrenildi. Cüneyt Özgür ise 3 saatlik çalışmanın ardından saklandığı yerde suç aleti silah ile birlikte gözaltına alındı.

Yaşananların ardından Özel Harekat ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alması dikkat çekti.