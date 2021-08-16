Kerbela yası başladı

Peygamber Efendimiz Hz.Muhammet'in torunu İmam Hüseyin'in Kerbela'da susuz bırakılarak şehit edilmeinin 1478'inci yıl dönümü Caferi mezhebine mensup vatandaşlar tarafından matem ile anılıyor. Evlenme, nişan, nikah gibi işlerin 2 ay yasak olduğu ve 10 gün boyunca camiilerde zincirle kendilerini dövecek olan Caferiler, Muharrem ve Sefer aylarını yas ile geçirecekler.

Ağırlıklı olarak Iğdır ve Kars'ta yaşayan Caferi Mezhebine mensup vatandaşların, 2 aylık Kerbela yasları başladı. Iğdır da yaşayan Caferi mezhebine mensup insanların dini lideri konumunda olan Iğdır Ehlibeyt Din Alimleri Derneği Başkanı Hoca Zeki Tumay yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Muharrem ayı bizler için yas ayıdır Peygamber Efendimizin torunu İmam Hüseyin, Kerbela'da Yezit ve adamlarınca susuz bırakıldıktan sonra şehit edilmiştir. Bu nedenle bu ayı bizler matem ayı olarak kabul ederiz . 2 ay boyunca, evlenme sünnet düğün gibi işler yapılmaz evlerde mersiyeler okutulur, İmam Hüseyin için yas tutulur. Çünkü Peygamberin evlatlarının şehit edildiği günlerde sevinmek eğlenmek bizlere yakışmaz. Iğdır da yaşayan bizler İmam Hüseyin'in yasını tutuyoruz."

10 GÜN ZİNCİRLER YAS TUTULACAK

Muharrem ayının 10.gününe kadar Iğdırlı Caferiler camilerde akşamlar toplanıp zincirle dövünme ve sine vurma gibi yas törenlerini yapılacak. Iğdır'da 100'e yakın Caferi camisinde siyahlar giymiş deste grupları Hz.Hüseyine yakılan ağıtlar eşliğinde bu töreni gerçekleştirecek. 10. gün yani Aşura günü şehir merkezinde toplanıp mezarlığa gidilecek orada İmam Hüseyin'in şehit edilişi anlatılacak. Hz. Hüseyin'in 72 kişiyle birlikte Kerbela'da şehit edilişini anmak ve zihinlerde masumiyetlerini tazelemek amacıyla Iğdır Zübeyde Hanım Bulvarı'nda 'Kerbela'dan Bir Esinti, Aşure Çadırı' kuruldu. Kurulan çadırda; Ehli-Beyt Kültürü ve Şiilik / Caferilik ile ilgili birinci elden kaynak ve dokümanlar yer alıyor.