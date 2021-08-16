Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre üç dozunu da olan vatandaşlara 4. Doz aşı hakkı tanındığı bildirildi. Bu kapsamda vatandaşlar "4. Doz aşı olacak mı, ne zaman, kimler 4. Doz aşı olacak?" sorularına ilişkin yanıt araştırmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar aldığını bildirmişti. Peki, Kimler 4. Doz koronavirüs aşısı olacak? İşte merak edilenler...
Sağlık Bakanlığı Covid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı. Bu kapsamda 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Covid-19 aşı hakkı tanımlandı.
Sağlık çalışanları ve öncelikli gruptakilere ise dördüncü doz aşı hakkı verildi.
3. DOZUNU BİONTECH YAPTIRANA 4. DOZ HAKKI&NBSP;
Ayrıca, yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı. Bu kapsamdaki kişilerden isteyenler dördüncü doz aşılarını yaptırabilecek.
BAKAN KOCA'DAN 4. DOZ AÇIKLAMASI
Durumun sadece 2 doz BioNTech aşısını tamamlayıp yurt dışına çıkmak isteyenleri kapsadığına dikkat çeken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün itibariyle 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur.
Bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türleri kabul edilmektedir. İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur."